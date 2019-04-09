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Кайли Дженнер разделась для пикантнейшего фото
Звезда намекнула на предательство близких

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Кайли Дженнер

ФОТО: Xavier Collin/Image Press Agency / Xavier Collin/Image Press Agency

Самая молодая миллиардерша в мире снова порадовала поклонников новыми снимками. В этот раз Кайли не стала сверкать привычными атрибутами семейства Кардашьян, а ограничилась простой и стильной фотосессией. И стоит сказать, что получилось великолепно, пишет Life.ru со ссылкой на Daily Mail.

21-летняя модель выложила элегантные черно-белые снимки, напоминающие приглушенный пинап-стиль. Фотографом, как обычно, выступила Саша Самсонова, которая приложила руку уже не к одному проекту семьи Кардашян. Не подвела и в этот раз.

Всего Кайли выложила три снимка и подписала их так: «Когда концентрируешься на хорошем — его становится больше» и «Любые испытания делают тебя лучше». Фанаты тут же заподозрили, что девушка имела в виду двух близких людей, которые причинили ей боль и имена которых последние месяцы не сходят с передовиц газет.

Речь идет, конечно же, о лучшей подруге Кайли — Джордин Вудс, с которой Тристан Томпсон изменил Хлое Кардашьян. А также о Трэвисе Скотте — парне Кайли, слухи об изменах которого плодятся с невероятной скоростью.

Потрясающие снимки можно посмотреть ЗДЕСЬ!

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