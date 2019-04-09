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Видео: актриса Елена Захарова обнажила спину на балу
И произвела настоящий фурор

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Актриса Елена Захарова

ФОТО: Instagram

Актриса Елена Захарова пришла на бал к будущим офицерам в наряде с оголенной спиной. Артистка подобрала для вечера платье-бюстье цвета фуксии и в результате произвела на Всероссийском кадетском бале настоящий фурор, рассказывает Пятый канал.

Видео, на котором она читает стихотворение Сергея Есенина, Захарова выложила в Instagram. В ответ на этот ролик поклонники 43-летней актрисы буквально осыпали ее комплиментами.

— Очень красивое платье, красавица, заметил пользователь.

— Вы великолепная и неповторимая! добавил другой.

— Как всегда - сногсшибательна! — прокомментировал еще один юзер.

Елена Захарова особенно запомнилась российским зрителям своей ролью в телесериале «Кадетство».

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