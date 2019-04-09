Видео: актриса Елена Захарова обнажила спину на балу
Актриса Елена Захарова пришла на бал к будущим офицерам в наряде с оголенной спиной. Артистка подобрала для вечера платье-бюстье цвета фуксии и в результате произвела на Всероссийском кадетском бале настоящий фурор, рассказывает Пятый канал.
Видео, на котором она читает стихотворение Сергея Есенина, Захарова выложила в Instagram. В ответ на этот ролик поклонники 43-летней актрисы буквально осыпали ее комплиментами.
Со Светлым Праздником Благовещения!! Сегодня было счастье принять участие во Всероссийском Кадетском Балу» Во Славу Отечества» спасибо @ilze_liepa @ilzeliepafund за приглашение❤️ # благовещение #мечтысбываются #илзелиепа #еленазахарова #всероссийскийкадетскийбал
— Очень красивое платье, красавица, — заметил пользователь.
— Вы великолепная и неповторимая! — добавил другой.
— Как всегда - сногсшибательна! — прокомментировал еще один юзер.
Елена Захарова особенно запомнилась российским зрителям своей ролью в телесериале «Кадетство».