Видео: актриса Елена Захарова обнажила спину на балу

Актриса Елена Захарова пришла на бал к будущим офицерам в наряде с оголенной спиной. Артистка подобрала для вечера платье-бюстье цвета фуксии и в результате произвела на Всероссийском кадетском бале настоящий фурор, рассказывает Пятый канал.