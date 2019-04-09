Эвелин Ильвес поделилась радостью: теперь во всемирно известном журнале!

Эвелин Ильвес поделилась своей радостью с подписчиками в социальных сетях. Дело в том, что ее ресторан ROOG упомянуло авторитетное издание National Geographic.
Действительно, на веб-сайте www.natgeotraveller.co.uk в статье о том, где вкусно поесть в Таллинне, рассказывается, как бывшая первая леди Эстонии, а ныне успешная 50-летняя предпринимательница Эвелин уже три года руководит рестораном, расположенном в самом сердце Старого города и о том, как это место символизирует простоту эстонской кулинарной культуры.
Напомним, что изначально ресторан Эвелин Ильвес начал свою работу на острове Хийумаа, уже потом владелица решила перевезти его в Таллинн, чтобы порадовать столичных гурманов.