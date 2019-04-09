Экс-ведущая программы «Спокойной ночи, малыши!» рассказала об убийстве сына

По словам телеведущей, в 1992 году ее сын Андрей Грушин был студентом романо-германского факультета престижного вуза. В момент происшествия сама Судец находилась в командировке в Саранске. Однако, по признанию женщины, в тот злосчастный день она словно предчувствовала беду.

— В поезде вдруг у меня полились слезы. Вот льются, и все. Не понимаю, что со мной, плачу и не могу остановиться, — призналась диктор в эфире программы «Судьба человека» на телеканале «Россия 1».

Уже по приезде Татьяна узнала, что ее 24-летний сын не вернулся домой. Она сразу же заподозрила неладное, поскольку Андрей «всегда возвращался домой, а здесь вдруг не пришел». В панике телеведущая решила обратиться к экстрасенсам.

— Представляете, я ходила по экстрасенсам. Мне сказали, что нужно до 12 часов успеть в пять церквей, поставить семи иконам свечи. Бегала между объявлениями — я же работала, — сказала ведущая.

Спустя месяц поисков милиция обнаружила тело молодого человека под Серпуховом. Выяснилось, что неизвестные ограбили его, избили и закопали в щебенку.

По признанию телеведущей, преступники сильно изуродовали сына — у Андрея было сломано 14 ребер. Медики впоследствии сообщили, что он умер от болевого шока.

Судец вспомнила, что с трудом пережила то тяжёлое время. Несмотря на горе, она выходила на работу, улыбалась на камеру и скрывала эмоции, поскольку давать волю слезам не могла — рядом была ее старенькая мама, которая плакала бы с ней вместе.

— Я никому не покажу, как мне плохо. У меня все хорошо. Чем я веселее, тем мне хуже, — заключила Татьяна Александровна.

Телеведущую Татьяну Судец по праву называют главным диктором СССР. На телевидение она пришла в октябре 1972 года и за долгое время своей карьеры вела такие известные программы, как «Время», «Голубой огонек», «Умелые руки», «Песня года», «Москва и москвичи», и многие другие. Наибольшую известность заслуженной артистке РФ принесла работа в детской передаче «Спокойной ночи, малыши!». В этой программе обаятельная «тетя Таня» работала около 25 лет.