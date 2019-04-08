Яна Поплавская лишила молодого мужа детей

Радиоведущий Евгений Яковлев скрасил одиночество Яны Поплавской после того, как она оформила развод с режиссером Сергеем Гинзбургом, прожив с ним 25 лет. В то время актриса объясняла, что не смогла просить мужу измену, а спасать "инвалидные отношения" не считала нужным.

Теперь Яна Поплавская счастлива с молодым избранником. Впрочем, в последнее время у пары назрели некоторые проблемы. Евгений Яковлев признался, что артистка почти не появляется дома. "Я ее крайне редко вижу. Вчера ругался даже: целый день просидел дома один, а она пришла ночью. Говорит: "Пойми, у меня работа такая!" – пожаловался Евгений.

Яна поплавская с мужем ФОТО: Instagram

Яна Поплавская только рада такой плотной занятости: актриса ведет колонку на одном из сайтов, снимается в различных ток-шоу, гастролирует с антрепризой. При этом актриса не забывает общаться с подписчиками ее официальной странички в социальной сети Instagram.