Яна Поплавская лишила молодого мужа детей
Яна Поплавская счастлива в отношениях с радиоведущим Евгением Яковлевым, который моложе ее на 12 лет. Однако рожать популярная актриса не намерена, пишут Dni.ru.
Радиоведущий Евгений Яковлев скрасил одиночество Яны Поплавской после того, как она оформила развод с режиссером Сергеем Гинзбургом, прожив с ним 25 лет. В то время актриса объясняла, что не смогла просить мужу измену, а спасать "инвалидные отношения" не считала нужным.
Теперь Яна Поплавская счастлива с молодым избранником. Впрочем, в последнее время у пары назрели некоторые проблемы. Евгений Яковлев признался, что артистка почти не появляется дома. "Я ее крайне редко вижу. Вчера ругался даже: целый день просидел дома один, а она пришла ночью. Говорит: "Пойми, у меня работа такая!" – пожаловался Евгений.
Яна Поплавская только рада такой плотной занятости: актриса ведет колонку на одном из сайтов, снимается в различных ток-шоу, гастролирует с антрепризой. При этом актриса не забывает общаться с подписчиками ее официальной странички в социальной сети Instagram.
Что касается общих детей, 51-летняя Поплавская ясно обозначила Яковлеву свою позицию. "Хватит детей! У меня есть два сына, у Жени есть дочка. Нам этого достаточно. Поймите, детей нужно воспитывать, содержать. А мы же хотим хотя бы летом отдыхать. У нас с Женей яхтинг. И вообще, я не понимаю, почему ко мне все с детьми пристали?" – цитирует Яну Поплавскую "Собеседник".