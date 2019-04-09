Кто из знаков Зодиака эмоционально выгорает быстрее всего

Как помочь себе: стоит иногда спускаться самому в зрительный зал и учиться получать удовольствие не только от собственной славы, но и от созерцания успеха других. Не жалеть признания и оваций для тех, кого Львы считают своими соперниками.

Девы невозможны без выгорания – как эмоционального, так и физического. Они знаменитые трудоголики, и отдых считают чем-то постыдным, незаслуженным. Работать как лошадь и контролировать тех, кто не желает быть загнанной лошадью – вот их почетная деятельность. Немало энергии у Дев забирает стремление к перфекционизму. Сознание того, что они стали трудиться хуже, приносит им неимоверные страдания.

На этом этапе Девам бы остановиться и призадуматься: тотальная занятость и «комплекс отличника» рано или поздно приведут к истощению. У лошади закончатся силы и она падает замертво. Однако Девы склонны искать для себя «кнут», который и мертвого подымет. Вот только эффект от такой методики плачевный – больница или кладбище.

Как помочь себе: изменить систему ценностей; перестать сравнивать себя с другими; скинуть груз ненужной ответственности; научиться также качественно отдыхать, как и работать.

Скорпион привык жить на полную катушку. Он не признает полумеров и полутонов. Скорпион считает своим долгом быть во всем лучшим. Если это по каким-либо причинам не получается, он способен уничтожить себя. Мстить Скорпионы умеют не только окружающим, но и себе. Неосознанно они могут наказывать себя болезнями и неудачами, которые потом снова воспринимают за собственную слабость. Получается замкнутый круг.

Эмоциональное выгорание – только первые ласточки надвигающейся депрессии. Когда психика Скорпионов не выдерживает нагрузок, они начинают «лечиться» запоями, наркотиками или азартными играми. Представители знака достаточно умны, чтобы понимать разрушающий эффект подобных зависимостей, но это еще один способ наказания себя за слабость духа.

Как помочь себе: Учиться принимать свою естественную природу и несовершенство; признать неидеальность мира; позволить себе и другим оставаться самими собою.

Рыбы часто оказываются незащищенными перед агрессией внешнего мира. У них всегда завышенное к нему требование. Рыбы готовы принять окружающую действительность, только если в ней будут исключительно цветы-бабочки, добрые эльфы и волшебники, которым можно заказывать мечты. Неудивительно, что эта утопия высасывает из Рыб все силы.

Реальная жизнь не всегда малина, а если и малина, то нужно пробиваться к ней через крапиву и царапающие до крови кусты с шипами. Рыбы не согласны с таким устройством мира, любая трудность кладет их на лопатки. Когда люди этого знака не находят удобную картинку во внешнем мире, они создают собственный иллюзорный мир и уходят в него надолго.