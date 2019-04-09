Кто из знаков Зодиака эмоционально выгорает быстрее всего
Выгорать эмоционально, значит, жить в хроническом стрессе. Это состояние знакомо каждому знаку зодиака, но есть те, которые к моральному истощению предрасположены больше других, утверждает Allwomens.ru.
Жизнь Овнов – это движение, динамика, активность. Они не умеют делать паузу – боятся, что остановка их убьет. Поэтому вечная гонка Овнов напоминает бег белки в колесе. Снижение скоростей и отдых они откладывают на потом, даже когда врачи ставят неутешительный диагноз. Овнам кажется, что они недостаточно активны, потому «умирают», и пытаются бежать еще быстрее и делать еще больше дел.
Овны предрасположены к выгоранию и истощаются чаще других, но не хотят это осознавать. Их внутренняя «лампочка» перегорает, и вместо того чтобы заменить ее новой, энергосберегающей, они пытаются раздуть угасающее пламя жизни. Пренебрегая собственными потребностями, Овны доводят себя до состояния, когда их душе и телу требуется капитальный ремонт. Но беда в том, что даже после вынужденной паузы и лечения они редко делают правильные выводы.
Как помочь себе: время от времени ставить свою жизнь на паузу; найти источник, который будет пополнять растраченную энергию; грамотно распределять ресурсы; пересмотреть свои жизненные ценности и приоритеты; быть внимательнее к потребностям тела.
Причина эмоционального выгорания Раков кроется в балансе «давать и брать», а вернее – в его отсутствии. Каждый Рак – это батарейка любви, у которой подпитываются все, кому не лень. К представителям этого знака люди идут за пониманием, советами или просто поплакаться в жилетку. И Раки понимают, советуют и слушают, ничего не требуя взамен. Хотя они сами всегда остро нуждаются в крепком плече и теплых чувствах.
Раки не мыслят себя без любви. Когда они ее отдают окружающим, то искренне верят, что получат то же самое по умолчанию. Эти люди не умеют просить. Выпрашивать заслуженную любовь для Раков крайне унизительно. Любые просьбы им даются сложно. Брать – не давать. Вот только желающих делиться с Раками чем-либо все меньше и меньше, а тех, кто постоянно сосет из них энергию – бесчисленное множество. Отказать Раки не могут, отсюда и выгорание.
Как помочь себе: провести в близком окружении «инвентаризацию» людей и отсеять «вампиров»; взять на жесткий контроль «расход» и «приход» энергии (душевные силы, любовь, время, материальные ресурсы).
Львы – шоумены собственной жизни. Они живут на большой сцене, выступая одновременно в роли главного актера, сценариста, режиссера и директора. Единственное, в чем нуждается Лев – это зрители, овации и не меркнущие лучи софитов. Ради обретения поклонников он готов отдавать себе круглосуточно и круглогодично. Но, к сожалению, это чревато выгоранием. Энергию от публики Львы получают немалую, но тратят на нее куда больше сил.
Выгорая, представители Львов начинают терять интерес к собственной деятельности, жизни и даже овациям. На смену приходит разочарование, ощущение бессмысленности происходящего. Львы требуют компенсации растраченных сил, но не находят ее в прежней деятельности, поэтому раздражаются, становятся резкими с близкими людьми и могут самоутверждаться за их счет.
Как помочь себе: стоит иногда спускаться самому в зрительный зал и учиться получать удовольствие не только от собственной славы, но и от созерцания успеха других. Не жалеть признания и оваций для тех, кого Львы считают своими соперниками.
Девы невозможны без выгорания – как эмоционального, так и физического. Они знаменитые трудоголики, и отдых считают чем-то постыдным, незаслуженным. Работать как лошадь и контролировать тех, кто не желает быть загнанной лошадью – вот их почетная деятельность. Немало энергии у Дев забирает стремление к перфекционизму. Сознание того, что они стали трудиться хуже, приносит им неимоверные страдания.
На этом этапе Девам бы остановиться и призадуматься: тотальная занятость и «комплекс отличника» рано или поздно приведут к истощению. У лошади закончатся силы и она падает замертво. Однако Девы склонны искать для себя «кнут», который и мертвого подымет. Вот только эффект от такой методики плачевный – больница или кладбище.
Как помочь себе: изменить систему ценностей; перестать сравнивать себя с другими; скинуть груз ненужной ответственности; научиться также качественно отдыхать, как и работать.
Скорпион привык жить на полную катушку. Он не признает полумеров и полутонов. Скорпион считает своим долгом быть во всем лучшим. Если это по каким-либо причинам не получается, он способен уничтожить себя. Мстить Скорпионы умеют не только окружающим, но и себе. Неосознанно они могут наказывать себя болезнями и неудачами, которые потом снова воспринимают за собственную слабость. Получается замкнутый круг.
Эмоциональное выгорание – только первые ласточки надвигающейся депрессии. Когда психика Скорпионов не выдерживает нагрузок, они начинают «лечиться» запоями, наркотиками или азартными играми. Представители знака достаточно умны, чтобы понимать разрушающий эффект подобных зависимостей, но это еще один способ наказания себя за слабость духа.
Как помочь себе: Учиться принимать свою естественную природу и несовершенство; признать неидеальность мира; позволить себе и другим оставаться самими собою.
Рыбы часто оказываются незащищенными перед агрессией внешнего мира. У них всегда завышенное к нему требование. Рыбы готовы принять окружающую действительность, только если в ней будут исключительно цветы-бабочки, добрые эльфы и волшебники, которым можно заказывать мечты. Неудивительно, что эта утопия высасывает из Рыб все силы.
Реальная жизнь не всегда малина, а если и малина, то нужно пробиваться к ней через крапиву и царапающие до крови кусты с шипами. Рыбы не согласны с таким устройством мира, любая трудность кладет их на лопатки. Когда люди этого знака не находят удобную картинку во внешнем мире, они создают собственный иллюзорный мир и уходят в него надолго.
Как помочь себе: научиться любить и ценить жизнь во всех ее проявлениях; находить позитивные стороны в самых проблемных ситуациях; больше доверять собственной интуиции.