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  • Кожаная куртка на голом теле: Светлана Лобода выложила провокационные снимки

Кожаная куртка на голом теле: Светлана Лобода выложила провокационные снимки
О боже! Ее обнаженное тело прекрасно видно

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Светлана Лобода

ФОТО: Instagram

36-летняя Светлана Лобода анонсировала выход своей новой песни «Пуля-дура». Певица опубликовала серию откровенных фотографий в Instagram, рассказывает Cosmo.ru.

На снимках Светлана позирует обнаженной, накинув кожаную куртку на плечи. Дерзкий образ дополнили очки салатового цвета, массивное кольцо и бордовая помада. В руках артистка держит фотоаппарат.

В подписи Лобода поделилась отрывком из текста песни: «Чего бы это ни стоило, да, мне это нужно. Ты хочешь все на стоп, и я здесь без оружия. Только не стой, стреляй в меня, ну же. Bang».

Светлана Лобода

ФОТО: Instagram

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