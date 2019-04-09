Кожаная куртка на голом теле: Светлана Лобода выложила провокационные снимки
36-летняя Светлана Лобода анонсировала выход своей новой песни «Пуля-дура». Певица опубликовала серию откровенных фотографий в Instagram, рассказывает Cosmo.ru.
На снимках Светлана позирует обнаженной, накинув кожаную куртку на плечи. Дерзкий образ дополнили очки салатового цвета, массивное кольцо и бордовая помада. В руках артистка держит фотоаппарат.
В подписи Лобода поделилась отрывком из текста песни: «Чего бы это ни стоило, да, мне это нужно. Ты хочешь все на стоп, и я здесь без оружия. Только не стой, стреляй в меня, ну же. Bang».