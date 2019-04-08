Пн, 8.04.2019
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Елизавета Боярская впервые показала старшего сына
Он совсем не похож на отца!

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Елизавета Боярская

ФОТО: Instagram

Впервые поклонники Елизаветы Боярской увидели ее семилетнего сына Андрея. Актриса с супругом Максимом Матвеевым опубликовали трогательный семейный снимок с поздравлением в Instagram, пишет Пятый канал.

«Сегодня ровно семь лет, как я поняла, для чего я родилась. Для того, чтобы быть мамой! @maxim_matveev_, спасибо тебе, моя любовь!» — Подписала Елизавета.

Следом за супругой Максим Матвеев опубликовал у себя на странице в Instagram ту же фотографию, процитировав утреннюю беседу с именинником: «Андрюх, сегодня у тебя день рождения! Я понимаю, немного волнительно. Цифра серьезная, тебе исполняется шесть лет»…

«Па-а-ап… вообще-то уже семь», - ответил сын.

Семья Матвеевых-Боярских

ФОТО: Instagram

Поклонники под публикациями присоединились к поздравлениям: «Здоровья, радости и счастья всей вашей прекрасной семье!»; «Чудесный подарок на Благовещение! Счастья вашей прекрасной семье!»; «Счастья вашей семье, крепкого брака, неугасающей любви. Вы — очень красивая пара. Мы вас любим!»; «На этом фото прямо как маленький Брэд Питт».

В декабре 2018 года в звездной семье Матвеевых-Боярских родился второй сын Гриша, фото которого молодые родители также не спешат показывать общественности.

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