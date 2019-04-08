Стало известно, что сделала Кети Топурия после скандала с беременной любовницей
Судя по всему, Кети Топурия готова дать рэперу второй шанс. Бывшие влюбленные вновь проводят много времени вдвоем, уверяет Life.ru.
Отношения солистки «А'Студио» и рэпера Гуфа уже несколько месяцев находятся под пристальным вниманием. Пара рассталась еще осенью после громкого скандала с любовницей Гуфа, но поклонники все равно лелеяли надежду, что звезды сойдутся. И похоже, так оно и произошло. По информации Super, Кети Топурия и Алексей Долматов решили возобновить дружеские отношения и проводят много времени вместе.
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Гуф и Кети Топурия
При этом буквально на днях под окнами певицы появилось любовное послание, которое, по мнению подписчиков, оставил ее бывший возлюбленный. Кети прослезилась от увиденного, и уже тогда возникли слухи, что у Гуфа есть шанс начать все заново.
Кроме того, 39-летний рэпер накануне выпустил грустный трек «Пусто», посвященный расставанию с певицей. В нем он считает себя кругом виноватым, просит прощения у Кети и надеется, что они хотя бы смогут остаться друзьями.