Стало известно, что сделала Кети Топурия после скандала с беременной любовницей

Гуф и Кети Топурия Instagram Отношения солистки «А'Студио» и рэпера Гуфа уже несколько месяцев находятся под пристальным вниманием. Пара рассталась еще осенью после громкого скандала с любовницей Гуфа, но поклонники все равно лелеяли надежду, что звезды сойдутся. И похоже, так оно и произошло. По информации Super, Кети Топурия и Алексей Долматов решили возобновить дружеские отношения и проводят много времени вместе.

При этом буквально на днях под окнами певицы появилось любовное послание, которое, по мнению подписчиков, оставил ее бывший возлюбленный. Кети прослезилась от увиденного, и уже тогда возникли слухи, что у Гуфа есть шанс начать все заново.

Кроме того, 39-летний рэпер накануне выпустил грустный трек «Пусто», посвященный расставанию с певицей. В нем он считает себя кругом виноватым, просит прощения у Кети и надеется, что они хотя бы смогут остаться друзьями.