Пять мужских имен, обладатели которых бабники

Роман

Это имя говорит само за себя, увтерждает Lisa.ru. С одной стороны обладатели этого имени — неисправимые романтики и покорители женских сердец, но с другой стороны — они в вечном поиске этой новизны чувств. Итог чаще всего такой: Роман вечно бегает от одной женщины к другой, влюбляясь каждый раз, как в первый. С ним тебе будет очень хорошо, но продлится это счастье, вероятнее всего, недолго.

Валентин

Не менее романтичное имя Валентин в культуре неизменно ассоциируется с любовью и нежностью, ведь покровитель всех влюбленных — Святой Валентин. На но деле оказывается, что свои стрелы любви Валентин пускает направо и налево, а обладатель этого красивого имени каждый день восхищается новой пассией.

Андрей

Обладатели этого имени имеют огромную харизму и обаяние, что делает их магнитом для женщин. В то же время в силу своей прагматичной натуры они достаточно рано это осознают и начинают пользоваться. Андреи любят купаться в женском внимании и часто меняют партнерш, а порой и вовсе имеют несколько любовниц сразу.

Давид

Это имя в переводе с иврита означает «любимый» и во многом предопределяет судьбу своего обладателя. Женщины толпами падают к его ногам — ну как тут устоять перед соблазном? Поэтому чаще всего мужчины с этим именем за свою жизнь имеют огромное количество женщин.

Дмитрий