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  • Только взгляните! Волосы Дженнифер Лопес за ночь выросли до ее знаменитой попы

Только взгляните! Волосы Дженнифер Лопес за ночь выросли до ее знаменитой попы

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Jennifer Lopez Oscaritel. 2019.

ФОТО: Scanpix / Reuters

Певица и актриса Дженнифер Лопес на днях весело провела время в компании своей сестры. Но журналистов больше всего заинтересовали изменения во внешности 49-летней звезды.

Дженнифер и ее сестра Линда Лопес попали в объективы фотокамер в Нью-Йорке. Больше всего в глаза бросились удивительно длинные волосы звезды, которые были у нее собраны в конский хвост. А вот он в свою очередь достигал в длину уровня ягодиц звезды. Напомним, что в свое время Лопес застраховала свою «пятую точку» на баснословную сумму.

Дженнифер Лопес в Нью-Йорке, апрель 2019.

ФОТО: Scanpix / DDNY/Broadimage

И ничего, что еще в конце февраля Дженнифер красовалась на церемонии «Оскар» с волосами по плечи. В Голливуде возможно все! 

Дженнифер Лопес на "Оскаре", февраль 2019.

ФОТО: Scanpix / Paul Marks/Broadimage

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