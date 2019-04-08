Только взгляните! Волосы Дженнифер Лопес за ночь выросли до ее знаменитой попы

Певица и актриса Дженнифер Лопес на днях весело провела время в компании своей сестры. Но журналистов больше всего заинтересовали изменения во внешности 49-летней звезды.
Дженнифер и ее сестра Линда Лопес попали в объективы фотокамер в Нью-Йорке. Больше всего в глаза бросились удивительно длинные волосы звезды, которые были у нее собраны в конский хвост. А вот он в свою очередь достигал в длину уровня ягодиц звезды. Напомним, что в свое время Лопес застраховала свою «пятую точку» на баснословную сумму.
И ничего, что еще в конце февраля Дженнифер красовалась на церемонии «Оскар» с волосами по плечи. В Голливуде возможно все!