Только взгляните! Волосы Дженнифер Лопес за ночь выросли до ее знаменитой попы

Дженнифер и ее сестра Линда Лопес попали в объективы фотокамер в Нью-Йорке. Больше всего в глаза бросились удивительно длинные волосы звезды, которые были у нее собраны в конский хвост. А вот он в свою очередь достигал в длину уровня ягодиц звезды. Напомним, что в свое время Лопес застраховала свою «пятую точку» на баснословную сумму.