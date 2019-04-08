Поклонники проводили актера Булдакова в последний путь овациями

Завершилась церемония прощания с актером Алексеем Булдаковым, который скончался в Монголии от острой сердечной недостаточности 3 апреля.

Поклонники и коллеги артиста в Московском доме кино проводили гроб с его телом продолжительными аплодисментами и криками "Браво!".