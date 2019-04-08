Ученые выяснили, что чувствует человек за секунды до смерти

Эксперты решили ответить на один из самых волнительных вопросов – что же испытывает человек перед уходом из жизни? Они опросили тех, кто знал об этом не понаслышке, и, кажется, все не так ужасно, как могло бы быть. Специалисты уверяют, что практически все люди перед смертью не чувствовали сильной боли. Некоторым, напротив, даже становилось чуть легче, чем во время мучительной болезни.