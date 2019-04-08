Пн, 8.04.2019
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Песни Роналду в машине взорвали Интернет

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Криштиату Роналду

ФОТО: Edijs PÄlens / LETA

Звездный футболист показал своим подписчикам в соцсети, как проводит время с семьей в дороге, рассказывает и показывает Life.ru.

 

 
Нападающий сборной Португалии и туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду опубликовал видео на своей странице в Instagram, как поет песни в машине за рулем. Звездный футболист исполнил песню Everybody's Got To Learn Sometime группы The Korgis.

Также на видео песни пели его подруга Джорджина Родригес и сын Криштиану-младший.

Отметим, что это видео сразу же стало популярным в Сети: менее чем за сутки оно набрало больше восьми миллионов лайков.

Смотрите и слушайте, как поет Роналду, ЗДЕСЬ!

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