Песни Роналду в машине взорвали Интернет

Звездный футболист показал своим подписчикам в соцсети, как проводит время с семьей в дороге, рассказывает и показывает Life.ru.
Нападающий сборной Португалии и туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду опубликовал видео на своей странице в Instagram, как поет песни в машине за рулем. Звездный футболист исполнил песню Everybody's Got To Learn Sometime группы The Korgis.
Также на видео песни пели его подруга Джорджина Родригес и сын Криштиану-младший.
Отметим, что это видео сразу же стало популярным в Сети: менее чем за сутки оно набрало больше восьми миллионов лайков.
Смотрите и слушайте, как поет Роналду, ЗДЕСЬ!