Песни Роналду в машине взорвали Интернет

Также на видео песни пели его подруга Джорджина Родригес и сын Криштиану-младший.

Отметим, что это видео сразу же стало популярным в Сети: менее чем за сутки оно набрало больше восьми миллионов лайков.

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