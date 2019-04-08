Лопырева восхитила снимком за день до родов

На снимке, опубликованном в минувшее воскресенье, модель запечатлена в белом платье. Округлившийся живот звезда обнимает одной рукой. В подписи к посту Виктория Лопырева поздравила подписчиков с важным христианским праздником, который отмечается 7 апреля. В этот день верующие вспоминают важное библейское событие: возвещение архангела Гавриила Деве Марии о грядущем рождении Иисуса Христа.

«С Благовещеньем Пресвятой Богородицы! Желаю, чтобы в этот светлый праздник наши души наполнялись только самыми лучшими помыслами, чтобы в жизни каждого из нас была своя благая весть», – обратилась модель к поклонникам.

Виктория Лопырева ФОТО: Instagram