Лопырева восхитила снимком за день до родов
Популярная телеведущая разместила в социальных сетях фотографию, сделанную за день до родов. Виктория Лопырева также рассказала поклонникам о том, как она узнала, что ждет ребенка, пишет Dni.ru.
На снимке, опубликованном в минувшее воскресенье, модель запечатлена в белом платье. Округлившийся живот звезда обнимает одной рукой. В подписи к посту Виктория Лопырева поздравила подписчиков с важным христианским праздником, который отмечается 7 апреля. В этот день верующие вспоминают важное библейское событие: возвещение архангела Гавриила Деве Марии о грядущем рождении Иисуса Христа.
«С Благовещеньем Пресвятой Богородицы! Желаю, чтобы в этот светлый праздник наши души наполнялись только самыми лучшими помыслами, чтобы в жизни каждого из нас была своя благая весть», – обратилась модель к поклонникам.
Знаменитость добавила, что узнала о предстоящем пополнении благодаря визажисту. Во время очередной процедуры женщина внимательно посмотрела на телеведущую и сказала ей, что она скоро станет мамой. Виктория рассмеялась, но в тот же вечер узнала, что ждет наследника.