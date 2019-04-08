Хозяйка рассказала об опасности популярной игрушки, из-за которой умер ее щенок

Один из её годовалых щенят принялся вести себя странно: у него начались рвота, понос, он ничего не ел, но много пил. Индира решила, что пёсик просто съел что-то не то или подхватил паразитов, но всё равно отвела его на обследование. Но правда оказалась в сто раз страшнее.