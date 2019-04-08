Хозяйка рассказала об опасности популярной игрушки, из-за которой умер ее щенок

Индира Таклер из США занимается разведением золотистых ретриверов и, конечно, много знает об уходе за собаками. Но даже это не уберегло ее от трагической потери, пишет Unilad.
Один из её годовалых щенят принялся вести себя странно: у него начались рвота, понос, он ничего не ел, но много пил. Индира решила, что пёсик просто съел что-то не то или подхватил паразитов, но всё равно отвела его на обследование. Но правда оказалась в сто раз страшнее.
При операции врачи достали почти метр веревки из моего щенка и удалили 35 сантиметров его кишечника. Сделать вторую операцию мы даже не успели, малыш заработал сепсис и умер, истекая кровью,
- написала она в Facebook.
Индира рассказала свою историю и предупредив владельцев собак об опасности популярных веревочных игрушек. Индира надеется, что больше никто не пострадает и что ее малыш был последним в списке жертв.