Пн, 8.04.2019
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Хозяйка рассказала об опасности популярной игрушки, из-за которой умер ее щенок

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ФОТО: Facebook / Indira Tuckler

Индира Таклер из США занимается разведением золотистых ретриверов и, конечно, много знает об уходе за собаками. Но даже это не уберегло ее от трагической потери, пишет Unilad.

ФОТО: Facebook / Indira Tuckler

Один из её годовалых щенят принялся вести себя странно: у него начались рвота, понос, он ничего не ел, но много пил. Индира решила, что пёсик просто съел что-то не то или подхватил паразитов, но всё равно отвела его на обследование. Но правда оказалась в сто раз страшнее.

При операции врачи достали почти метр веревки из моего щенка и удалили 35 сантиметров его кишечника. Сделать вторую операцию мы даже не успели, малыш заработал сепсис и умер, истекая кровью, 

- написала она в Facebook.

Индира рассказала свою историю и предупредив владельцев собак об опасности популярных веревочных игрушек. Индира надеется, что больше никто не пострадает и что ее малыш был последним в списке жертв.

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