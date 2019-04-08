Невеста призрак: самая впечатляющая свадебная фотосессия, которую вам доводилось видеть!

Для молодоженов съемка стала настоящим испытанием... Еще бы, ведь проходила она острове Скай, соединенном мостом с северо-западным побережьем Шотландии. Остров прежде всего известен своими суровыми пейзажами, живописными рыбацкими деревнями и средневековыми замками, пишет Dailymail.

Изначально они планировали провести церемонию в Лох-Коруйске, однако для этого потребовалось бы добираться до места съемки на лодке. Но за день до назначенного времени они узнали, что погодные условия не позволят добраться до места назначения.

ФОТО: Andrew Rae /SWNS.COM / Andrew Rae /SWNS.COM

Ветеринару Эмме из Абердина пришлось ходить по грязным болотам в походных ботинках. Ради невероятно захватывающих кадров Эмма пожертвовала своим платьем - после съемки выяснилось, что оно безнадежно испорчено и восстановлению не подлежит.

Однако, женщина не о чем не жалеет. Зато, о своем решении прогуляться по острову чуть не пожалели туристы, которые, блуждая в тумане, приняли Эмму за призрак.

Сейчас она рассказывает об этом с улыбкой и с трепетом вспоминает пережитый опыт.