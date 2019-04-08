Невеста призрак: самая впечатляющая свадебная фотосессия, которую вам доводилось видеть!
Свою свадебную фотосессию 29-летняя Эмма Андерсон и 38-летний Крейг МакВайкар точно запомнят на всю жизнь!
Для молодоженов съемка стала настоящим испытанием... Еще бы, ведь проходила она острове Скай, соединенном мостом с северо-западным побережьем Шотландии. Остров прежде всего известен своими суровыми пейзажами, живописными рыбацкими деревнями и средневековыми замками, пишет Dailymail.
Изначально они планировали провести церемонию в Лох-Коруйске, однако для этого потребовалось бы добираться до места съемки на лодке. Но за день до назначенного времени они узнали, что погодные условия не позволят добраться до места назначения.
Ветеринару Эмме из Абердина пришлось ходить по грязным болотам в походных ботинках. Ради невероятно захватывающих кадров Эмма пожертвовала своим платьем - после съемки выяснилось, что оно безнадежно испорчено и восстановлению не подлежит.
Однако, женщина не о чем не жалеет. Зато, о своем решении прогуляться по острову чуть не пожалели туристы, которые, блуждая в тумане, приняли Эмму за призрак.
Сейчас она рассказывает об этом с улыбкой и с трепетом вспоминает пережитый опыт.
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