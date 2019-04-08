Весь голливудский бомонд собрался: дизайнер Марк Джейкобс вышел замуж!

Перед фотографами, которые поджидали молодоженов и их гостей возле одного из ресторанов на Манхэттене, 55-летний дизайнер и его теперь уже супруг появились в смокингах изумрудного оттенка, дополнив их брошами с бриллиантами и ониксами в виде пингвинов.

У пингвинов есть только один партнер и друг на всю жизнь. Прекрасный пример верности и преданности. Очень благодарен и очень сильно люблю тебя, дорогой Фабио,

— поблагодарил Джейкобс на своей странице в Instagram за подарок Фабио Замбернарди, креативного директора Prada и Miu Miu.