Пн, 8.04.2019
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Весь голливудский бомонд собрался: дизайнер Марк Джейкобс вышел замуж!
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Год назад дизайнер Марк Джейкобс опустился на одно колено перед своим возлюбленным Чарли Дефранческо и сделал ему предложение руки и сердца, вчера же в Нью-Йорке пара наконец-то сыграла свадьбу, пишет Сплетник.

Перед фотографами, которые поджидали молодоженов и их гостей возле одного из ресторанов на Манхэттене, 55-летний дизайнер и его теперь уже супруг появились в смокингах изумрудного оттенка, дополнив их брошами с бриллиантами и ониксами в виде пингвинов.

У пингвинов есть только один партнер и друг на всю жизнь. Прекрасный пример верности и преданности. Очень благодарен и очень сильно люблю тебя, дорогой Фабио,

— поблагодарил Джейкобс на своей странице в Instagram за подарок Фабио Замбернарди, креативного директора Prada и Miu Miu.

На торжество по случаю своего бракосочетания Джейкобс и Дефранческо позвали Кейт Мосс с дочерью Лилой Грэйс, Наоми Кэмпбелл, Кайю Гербер, сестер Беллу и Джиджи Хадид, Кристину Риччи, Эмили Ратажковски, Джастина Теру, Риту Ору и многих других звездных друзей.

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