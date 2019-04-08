Весь голливудский бомонд собрался: дизайнер Марк Джейкобс вышел замуж!
Год назад дизайнер Марк Джейкобс опустился на одно колено перед своим возлюбленным Чарли Дефранческо и сделал ему предложение руки и сердца, вчера же в Нью-Йорке пара наконец-то сыграла свадьбу, пишет Сплетник.
Перед фотографами, которые поджидали молодоженов и их гостей возле одного из ресторанов на Манхэттене, 55-летний дизайнер и его теперь уже супруг появились в смокингах изумрудного оттенка, дополнив их брошами с бриллиантами и ониксами в виде пингвинов.
У пингвинов есть только один партнер и друг на всю жизнь. Прекрасный пример верности и преданности. Очень благодарен и очень сильно люблю тебя, дорогой Фабио,
— поблагодарил Джейкобс на своей странице в Instagram за подарок Фабио Замбернарди, креативного директора Prada и Miu Miu.
На торжество по случаю своего бракосочетания Джейкобс и Дефранческо позвали Кейт Мосс с дочерью Лилой Грэйс, Наоми Кэмпбелл, Кайю Гербер, сестер Беллу и Джиджи Хадид, Кристину Риччи, Эмили Ратажковски, Джастина Теру, Риту Ору и многих других звездных друзей.