Платье подвело: Cardi B оконфузилась на красной дорожке, сверкнув голыми ягодицами

Полупрозрачное платье цвета, напоминающего мятный леденец, с грубоким разрезом и украшенное страусиными перьями в какой-то момент... привело к конфузу!

Ассистент, очевидно поправлявший платье певицы для удачного фото на красной дорожке, задрал ее юбку так высоко, что фотографам удалось сделать еще более удачный кадр...

Впрочем, вряд ли Карди, которая часто эпатирует публику своими откровенными нарядами, сильно смутилась или расстроилась из-за сложившейся ситуации.