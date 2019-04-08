Так выглядит мечта: полуголая Лийс Ласс показала, как должно начинаться ваше утро

Сейчас Лийс отдыхает на Бали и с удовольствием делится с подписчиками деталями своего отпуска. На фото она позирует в коротком белом халате на фоне внутреннего двора гостиницы.

Отметим, что такие снимки нередко появляются на страничке 30-летней светской львицы. Лийс довольна своим внешним видом и своей фигурой, поэтому активно публикует снимки в бикини и даже без него...