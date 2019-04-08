Пн, 8.04.2019
Горячая штучка! Лицо Nike в Эстонии показала аппетитную фигуру в крошечном бикини СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
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  • Так выглядит мечта: полуголая Лийс Ласс показала, как должно начинаться ваше утро

Так выглядит мечта: полуголая Лийс Ласс показала, как должно начинаться ваше утро

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Liis Lass

ФОТО: Instagram

Успешная эстонская предпринимательница Лийс Ласс, которая на постоянной основе проживает в Сингапуре, где находится главное представительство ее фирмы, при любой удобной возможности отправляется в более теплые края. 

Сейчас Лийс отдыхает на Бали и с удовольствием делится с подписчиками деталями своего отпуска. На фото она позирует в коротком белом халате на фоне внутреннего двора гостиницы. 

Отметим, что такие снимки нередко появляются на страничке 30-летней светской львицы. Лийс довольна своим внешним видом и своей фигурой, поэтому активно публикует снимки в бикини и даже без него... 

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