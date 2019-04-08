Очаровательная! Самая знаменитая блондинка Эстонии впервые показала себя после родов

30-летняя знаменитость, которая долгое время считалась самой популярной персоной из Эстонии в Instagram (на страничку Грете сейчас подписано почти 90 000 пользователей), позирует на фото в блестящем платье с глубоким декольте.

Подписчики засыпали любимицу хвалебными комментариями, а эстонская модель, автор книг и футбольный судья Анни Рахула даже отметила, что уже ждет заголовков в СМИ по типу «Грете Клейн добилась пляжной фигуры на выходе из больницы».

Напомним, что об отношениях певицы с продюсером Эрго Кулдом стало известно в мае 2017 года. С тех пор они буквально неразлучны.