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Очаровательная! Самая знаменитая блондинка Эстонии впервые показала себя после родов
ФОТО!

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Grete Klein

ФОТО: Instagram

13 марта эстонская певица и актриса Грете Клейн впервые стала матерью. А вчера в ее Instagram появился свежий снимок, глядя на который никто не догадается, что позирующая на фото женщина чуть больше трех неделей назад родила ребенка. 

30-летняя знаменитость, которая долгое время считалась самой популярной персоной из Эстонии в Instagram (на страничку Грете сейчас подписано почти 90 000 пользователей), позирует на фото в блестящем платье с глубоким декольте. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Подписчики засыпали любимицу хвалебными комментариями, а эстонская модель, автор книг и футбольный судья Анни Рахула даже отметила, что уже ждет заголовков в СМИ по типу «Грете Клейн добилась пляжной фигуры на выходе из больницы». 

Напомним, что об отношениях певицы с продюсером Эрго Кулдом стало известно в мае 2017 года. С тех пор они буквально неразлучны. 

40-летний Эрго Кулд – один из самых успешных эстонских телепродюсеров. Фирма OÜ Kassikuld, одним из агентов которой является мужчина, выпускает любимые эстонские сериалы, такие как: "Naabriplika", "Ment", "Varjudemaa", "Papad mammad" и "Padjaklubi", главной звездой которого является сама Грете. 

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