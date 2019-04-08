Очаровательная! Самая знаменитая блондинка Эстонии впервые показала себя после родов
13 марта эстонская певица и актриса Грете Клейн впервые стала матерью. А вчера в ее Instagram появился свежий снимок, глядя на который никто не догадается, что позирующая на фото женщина чуть больше трех неделей назад родила ребенка.
30-летняя знаменитость, которая долгое время считалась самой популярной персоной из Эстонии в Instagram (на страничку Грете сейчас подписано почти 90 000 пользователей), позирует на фото в блестящем платье с глубоким декольте.
Подписчики засыпали любимицу хвалебными комментариями, а эстонская модель, автор книг и футбольный судья Анни Рахула даже отметила, что уже ждет заголовков в СМИ по типу «Грете Клейн добилась пляжной фигуры на выходе из больницы».
Напомним, что об отношениях певицы с продюсером Эрго Кулдом стало известно в мае 2017 года. С тех пор они буквально неразлучны.
40-летний Эрго Кулд – один из самых успешных эстонских телепродюсеров. Фирма OÜ Kassikuld, одним из агентов которой является мужчина, выпускает любимые эстонские сериалы, такие как: "Naabriplika", "Ment", "Varjudemaa", "Papad mammad" и "Padjaklubi", главной звездой которого является сама Грете.