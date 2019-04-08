Новая прическа и масштабные декорации: в Сети появилось видео с репетиции шоу Аллы Пугачевой
Несколько дней остается до грядущего юбилейного концерта примадонны российской эстрады. Организаторы говорят о том, что зрителей ожидает уникальное зрелище, а также множество сюрпризов. Сама Пугачева серьезно относится к работе и занята постоянными репетициями, рассказывает Starhit.ru.
15 апреля примадонна российской эстрады отметит 70-летие. А уже через два дня Алла Борисовна представит новое шоу, которого поклонники ждали 10 лет. К нему приковано пристальное внимание, все жаждут официальных подробностей предстоящего возвращения, но сама Пугачева не спешит делиться информацией. Более того, несколько человек в окружении подтвердили, что суперзвезда сильно переживает и старается успеть доделать все к юбилею.
В Сеть выложили видеофрагменты репетиции, на которых можно рассмотреть детали будущего шоу. Судя по всему, нас ожидает целый спектакль с множеством спецэффектов: так, на одном из фрагментов можно заметить декорации в виде барной стойки, а рядом несколько столов и стульев. Также по периметру сцены расположились бутафорские фонари и множество софитов.
Примадонна поет припев композиции «Пустите мой кораблик, господа», а вокруг нее образуется толпа из танцоров с мобильными телефонами в руках. Сама Пугачева активно передвигается по сцене и даже пританцовывает.
В другом фрагменте можно рассмотреть те же декорации, но команда репетирует уже другой номер с новой песней, где есть такие слова: «Вот и замкнулся круг. Знаю, кто враг, кто друг». На сцене находятся несколько человек в ярких костюмах, сшитых специально к шоу. Они комично позируют, направляя на себя селфи-палки с мобильными телефонами.
Уже сейчас можно сделать вывод, что Алла Борисовна в лучших традициях западных звезд, решила создать шоу в стиле мюзикл. Она исполнит как известные широкой публике композиции, так и новые хиты, которые она покупала последние несколько лет.
Одну из репетиций посетил музыкальный критик Артур Гаспарян, который остался в восторге от увиденного. Он также опубликовал фотографию, на которой заметно, что Алла Борисовна сделала себе элегантную челку и выпрямила волосы.