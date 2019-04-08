Пн, 8.04.2019
Знай наших! Две модели из Эстонии получили престижные титулы на международном конкурсе красоты СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • Limon
  • Жизнь
  • «Народному Радио» - 10 лет! В эфире ожидается цунами подарков

«Народному Радио» - 10 лет! В эфире ожидается цунами подарков

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

ФОТО: Народное Радио

12 апреля #модному #любимому и #родному «Народному Радио» исполняется 10 лет! Всю эту праздничную неделю лучшие ведущие страны будут радовать слушателей подарками, сюрпризами и хорошим настроением! 

«Друзья! Секретная информация! Начиная со следующей недели на слушателей Народного обрушится цунами подарков! Слушайте #модное #народное и вы ничего не пропустите! И кстати, нам исполняется 10 лет 12-го апреля», - говорится на страничке радиостанции в Facebook

Начинайте каждый новый рабочий день вместе с утренним драйв-шоу «Народное Утро», просыпайтесь с Алексеем Исаченко, Борисом Горским и Анной Мажаевой, с 06:30 до 10:00 - «С народным утром, страна!»

Продолжайте сказочный и романтический день вместе с Леной Гордеевой и программой «Всё включено» с 10:00 до 14:00. 

И для тех, кто привык работать во вторую смену, зажигает народный эфир Олег Исмикеев с 14:00 до 18:00. 

С 13:00 до 18:00 самые главные новости страны и мира передает Вита Жукова. 

«Народное Радио» - #Модное, #Любимое, #Родное - 12 лет в эфире!

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ