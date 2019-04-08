«Народному Радио» - 10 лет! В эфире ожидается цунами подарков

«Друзья! Секретная информация! Начиная со следующей недели на слушателей Народного обрушится цунами подарков! Слушайте #модное #народное и вы ничего не пропустите! И кстати, нам исполняется 10 лет 12-го апреля», - говорится на страничке радиостанции в Facebook.

Начинайте каждый новый рабочий день вместе с утренним драйв-шоу «Народное Утро», просыпайтесь с Алексеем Исаченко, Борисом Горским и Анной Мажаевой, с 06:30 до 10:00 - «С народным утром, страна!»

Продолжайте сказочный и романтический день вместе с Леной Гордеевой и программой «Всё включено» с 10:00 до 14:00.

И для тех, кто привык работать во вторую смену, зажигает народный эфир Олег Исмикеев с 14:00 до 18:00.

С 13:00 до 18:00 самые главные новости страны и мира передает Вита Жукова.