Королева! Эстонская светская львица показала, как правильно принимать ванну в Дубае

Модель и предприниматель из Эстонии Мирьям Вяльяотс в последние годы не часто проводит время на родине. Судя по Instagram успешной эстонки, большую часть года она путешествует по миру с семьей и друзьями.
Сейчас, если верить геолокации, указанной в публикации в Instagram, Мирьям находится в Дубае.
На фото, которое было опубликовано два дня назад, светская львица из Эстонии запечатлена в коктейльном черном платье и туфлях на высоких каблуках. Женщина лежит в ванной, которую вместо воды заполняют шары.
К слову, Мирьям хоть и трудно назвать одной из самых популярных персон в Instagram (за ее жизнью и публикациями в Сети следит чуть больше 3500 пользователей), снимки ее и правда впечатляют.
Так, например, в ноябре 2017 года в своем Instagram эстонская модель поделилась с фолловерами новыми селфи. Но внимание привлек не идеальный макияж красотки, а люксовые украшения от известного итальянского бренда.
Речь идет о ювелирных изделиях бренда Roberto Coini, стоимость которых исчисляется десятками, сотнями, а иногда и миллионами евро. По словам ювелира, который пообщался с порталом Elu24, на фото Мирьям демонстрирует эксклюзивный комплект, состоящий из лучших в мире бриллиантов.
Стоимость одного только ожерелья впечатляет – 704 391 евро за 88,72 карата. Браслет стоит 155 208 евро, кольцо 54 030 евро и серьги 26 106 евро, что в целом составляет 939 735 евро.