Королева! Эстонская светская львица показала, как правильно принимать ванну в Дубае

Сейчас, если верить геолокации, указанной в публикации в Instagram, Мирьям находится в Дубае.

На фото, которое было опубликовано два дня назад, светская львица из Эстонии запечатлена в коктейльном черном платье и туфлях на высоких каблуках. Женщина лежит в ванной, которую вместо воды заполняют шары.

К слову, Мирьям хоть и трудно назвать одной из самых популярных персон в Instagram (за ее жизнью и публикациями в Сети следит чуть больше 3500 пользователей), снимки ее и правда впечатляют.

Так, например, в ноябре 2017 года в своем Instagram эстонская модель поделилась с фолловерами новыми селфи. Но внимание привлек не идеальный макияж красотки, а люксовые украшения от известного итальянского бренда.

Mirjam Väljaots ФОТО: Instagram

Речь идет о ювелирных изделиях бренда Roberto Coini, стоимость которых исчисляется десятками, сотнями, а иногда и миллионами евро. По словам ювелира, который пообщался с порталом Elu24, на фото Мирьям демонстрирует эксклюзивный комплект, состоящий из лучших в мире бриллиантов.