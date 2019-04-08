Эммануил Виторган рассказал о своем отношении к Собчак

— Ксения — добрая, хорошая, красивая молодая женщина. Я желаю ей счастья и любви. Она заслужила, — заявил актёр.

Виторган отметил, что роковые женщины, как правило, "плохо заканчивают", а он желает лишь счастья своему внуку Платону и его маме.

Также актёр сказал, что знает Ксению со времен её детства. По словам Виторгана, он был частым гостем в доме её отца, Анатолия Собчака, когда тот ещё не был мэром.

— Разумеется, я видел Ксению ещё ребёнком и общался с ней. Ксения унаследовала самые лучшие качества своих родителей, она очень достойный человек, — подчеркнул Виторган-старший.

Народный артист сообщил, что Собчак много времени уделяет воспитанию сына Платона. Как отметил Виторган, его внук в два с половиной года уже свободно говорит по-английски.