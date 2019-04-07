Любой желающий может выиграть ночь в стеклянной пирамиде Лувра. И все бесплатно

ФОТО: CHARLES PLATIAU / REUTERS

Живя в чьей-то квартире, а не в отеле, можно почувствовать себя местным в чужой стране. А что будет чувствовать человек, ночуя в Лувре?

ФОТО: CHARLES PLATIAU / REUTERS

Трудно представить, что такое вообще возможно, и тем не менее 30 апреля двое счастливчиков получат возможность провести ночь в самом центре Парижа под стеклянной пирамидой Лувра.

ФОТО: CHARLES PLATIAU / REUTERS

По прибытии гостей встретит искусствовед, который устроит для них приватный тур по музею. Сперва они смогут насладиться аперитивом в компании Моны Лизы, расслабившись в ее роскошной гостиной.

ФОТО: CHARLES PLATIAU / REUTERS

На ужин гостей пригласят в не менее шикарную столовую, а личный повар приготовит для них блюда, вдохновлённые красотой Венеры Милосской, которая разделит с гостями трапезу.

ФОТО: CHARLES PLATIAU / REUTERS

После ужина гостей ждёт акустический концерт в покоях Наполеона III.

Ночь они проведут в спальне, расположенной прямо под сводами стеклянной пирамиды Лувра.