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Внучка Елизаветы II выходит замуж за 24-летнего миллионера
ФОТО!

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Princess Beatrice

ФОТО: Andrew Parsons / ZUMAPRESS.com

Счастливая пара уже живет вместе, открыто говорит о будущем браке и планирует свадебную церемонию.

Внучка королевы Великобритании Елизаветы II принцесса Беатриса Йоркская выйдет замуж за своего возлюбленного, 24-летнего миллионера Эдоардо Мапелли Моцци. Об этом пишет газета The Sun.

ФОТО: James Moy / James Moy Photography/PA Images

По данным издания, пара уже живёт вместе, и они открыто говорят о браке. Предположительно, свадьбу сыграют либо до конца года, либо в 2020 году.

ФОТО: Doug Peters / Doug Peters/EMPICS Entertainment

— Они невероятно счастливы и уже планируют свадьбу, — сообщил источник.

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