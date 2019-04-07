Внучка Елизаветы II выходит замуж за 24-летнего миллионера

Внучка королевы Великобритании Елизаветы II принцесса Беатриса Йоркская выйдет замуж за своего возлюбленного, 24-летнего миллионера Эдоардо Мапелли Моцци. Об этом пишет газета The Sun.

По данным издания, пара уже живёт вместе, и они открыто говорят о браке. Предположительно, свадьбу сыграют либо до конца года, либо в 2020 году.