Самая гламурная блондинка Эстонии рада, что не стала матерью
В то время как многие мечтают в один день стать родителями, эстонская радиоведущая Бригитте Сюзанне Хунт радуется, что ее время еще не пришло.
23-летняя ведущая эфира Power Hit Radio и телеведущая телеканала TV3 поделилась в Instagram снимком, сделанным во время встречей с подругой. Девушки, очевидно, развлекались в одном из заведений Таллинна, отмечая то, что они «еще не стали матерями».
К слову, Хунт любит шутить на тему материнства. Ранее, в конце февраля, она опубликовала снимок, на котором позирует с голым животом. С помощью функции «голосования» в Instagram Stories девушка предлагала фанатам решить, беременна она или съела слишком много орехов.