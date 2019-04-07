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  • Самая гламурная блондинка Эстонии рада, что не стала матерью

Самая гламурная блондинка Эстонии рада, что не стала матерью
ФОТО!

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Pähklid või beebi? Brigitte Susanne Hunt näitab paisunud kõhtu

ФОТО: MADIS SINIVEE / EESTI MEEDIA/SCANPIX

В то время как многие мечтают в один день стать родителями, эстонская радиоведущая Бригитте Сюзанне Хунт радуется, что ее время еще не пришло.

23-летняя ведущая эфира Power Hit Radio и телеведущая телеканала TV3 поделилась в Instagram снимком, сделанным во время встречей с подругой.  Девушки, очевидно, развлекались в одном из заведений Таллинна, отмечая то, что они «еще не стали матерями».

ФОТО: Kuvatõmmis Instagramist

К слову, Хунт любит шутить на тему материнства. Ранее, в конце февраля, она опубликовала снимок, на котором позирует с голым животом. С помощью функции «голосования» в Instagram Stories девушка предлагала фанатам решить, беременна она или съела слишком много орехов.

ФОТО: Kuvatõmmis Instagramist

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