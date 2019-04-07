7 апреля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Благовещение Пресвятой Богородицы – светлый христианский праздник, который православная церковь отмечает 7 апреля (по новому стилю), и в православии он входит в число двунадесятых праздников.
Приметы на 7 апреля
Под запретом на Благовещение – тяжелая работа, труд на земле и обрезание деревьев. В этот праздник не советуют давать в долг, чтобы не навлечь неудачи, отложить поездки, даже если они спланированы загодя.
Женщинам нельзя стричь и окрашивать волосы, шить, вязать, не стоит до вечера заниматься приготовлением еды.
Считается, что желание, загаданное в этот праздник, обязательно сбывается. Девушки могут попробовать предугадать судьбу по птицам. Так, если в этот день увидеть ласточку – это к успеху, голубя – к благодати, а ворону – к унынию.