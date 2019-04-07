7 апреля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Приметы на 7 апреля

Под запретом на Благовещение – тяжелая работа, труд на земле и обрезание деревьев. В этот праздник не советуют давать в долг, чтобы не навлечь неудачи, отложить поездки, даже если они спланированы загодя.

Женщинам нельзя стричь и окрашивать волосы, шить, вязать, не стоит до вечера заниматься приготовлением еды.