Любовница самого богатого мужчины в мире неожиданно подала на развод

5 апреля самый богатый человек в мире, 55-летний Джефф Безос, официально развелся со своей 48-летней супругой Маккензи после 25 лет брака, а уже 6 апреля стало известно, что предполагаемая любовница главы Amazon Лорен Санчес ушла от мужа.

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По данным The Mirror, не только сама актриса обратилась в суд с заявлением о расторжении брака, но и ее супруг — голливудский киноагент Патрик Уайтселл — в тот же день подал идентичный пакет документов, продемонстрировав таким образом, что решение это обоюдное.

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Санчес и Уайтселл были женаты 13 лет, за это время у них родилось двое детей.

Что до романа Санчес с Безосом, то впервые об их отношениях заговорили в январе этого года, когда пресса сообщила о разводе миллиардера с женой. Тогда же стало известно, что именно Уайтселл познакомил Санчес с Безосом. Позже многие СМИ сообщили, что Джефф Безос и Лорен Санчес решили жить вместе, не дожидаясь официального развода с бывшими.

Лорен Санчес снималась в фильмах "Бойцовский клуб", "Послезавтра", "Мы купили зоопарк". Однако в США она более известна в амплуа ведущей танцевального телеконкурса So You Think You Can Dance.

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Напомним, по данным агентства Bloomberg, Безос увеличил свое состояние до 115 млрд долларов и в 2018 году возглавил рейтинг богатейших людей планеты по версии журнала Forbes. Помимо Amazon, капитализация которой достигла триллиона долларов, Безос владеет аэрокосмической компанией Blue Origin.