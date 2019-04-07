Проклятие WhatsApp. Этика и вред голосовых сообщений

Поэтому Лайф вместе со специалистами по этикету решил разобраться, когда и кому голосовые сообщения отправлять уместно, а когда от их отправки лучше воздержаться.

Голосовые сообщения — явление не новое. Трудно сказать, кто именно их изобрел, однако точно известно, что первыми популярными мессенджерами, которые вооружились аудиосообщениями, стали "Вотсап" и "Фейсбук мессенджер". Случилось это еще в 2013 году. Пользователям инновация понравилась, и теперь от голосовых практически нигде нет спасения. Сегодня эта опция есть в "Телеграме", "ВКонтакте", "Вайбере", "Инстаграме", "Скайпе" и ряде других популярных сервисов. Потому что есть спрос.

Искренность и удобство — вот за что любят голосовые сообщения

А спрос образовался отнюдь не на ровном месте: голосовые сообщения есть за что любить. Например, как мы отметили выше, с их помощью можно оперативно делиться информацией, не отвлекаясь на экран. Также в аудиосообщения удобнее упаковывать объёмные истории. Как ни крути, 20-минутный рассказ всегда легче наговорить, нежели напечатать. Ещё неоспоримым достоинством войсов является, скажем так, эмоциональность. Никто не станет спорить, что по тексту трудно определить интонацию адресанта. Даже смайликов и стикеров порой недостаточно, чтобы передать нужное настроение.

ФОТО: Antonio Guillen Fernández / PantherMedia / Antonio Guillen Fernández

А вот по голосу почти всегда можно понять, в каком расположении духа пребывает человек.

Но причин ненавидеть голосовые сообщения гораздо больше...

Однако на этом достоинства аудиосообщений, собственно, и заканчиваются. То есть плюсов у них негусто, чего не скажешь о недостатках. Во-первых, войсы — это почти всегда некстати. Отправляя голосовое сообщение, особенно без предварительной переписки, невозможно быть уверенным, что человеку удобно его слушать. Ситуаций, когда слушать сообщения не с руки, гораздо больше, чем наоборот. Собеседник может быть в офисе, в метро, на свидании, может слушать музыку или делать ещё что-нибудь, от чего ему не захочется отвлекаться на чей-то монолог. Во-вторых, прослушивание записи практически всегда занимает больше времени, чем чтение. Так происходит, потому что за годы потребления текстового контента человек привыкает быстро анализировать именно визуальную информацию. В-третьих, в текстовой переписке всегда можно найти нужное сообщение. С аудио такое не прокатит. В-четвёртых, часто отправитель голосового сообщения может разойтись и рассказать о нескольких событиях сразу. Ответить на такой доклад односложным сообщением нереально. Приходится либо объяснять, почему нет возможности ответить сразу, либо записывать войс в ответ, что тоже не всегда удобно. В-пятых, у текстовых сообщений есть превью и по ним зачастую можно определить срочность ответа.

По мотивам казусных историй с голосовыми сообщениями сочиняются анекдоты