«Разве можно дать ей 45 лет?»: Кейт Бекинсейл удивила фанатов снимком без одежды и макияжа

Звезда «Другого мира» выложила на странице в Instagram свое очередное фото, на котором предстала без одежды и без грамма макияжа на лице. Кейт Бекинсейл умудрилась похвастаться не только прекрасной кожей, но также знанием крылатых латинских выражений и чувством юмора. Под фото она написала: «Mens sana in corpore sano». В переводе на русский это выражение означает: «В здоровом теле — здоровый дух». «Или, как мы говорим в Чизвике, "Чистая задница — чистая совесть"», — предложила Кейт свой английский вариант перевода.

«Разве можно дать ей 45 лет? Выглядит просто невероятно», — написал один из подписчиков. «Тебе около 25, верно?» — уточнил второй. «Натуральная красота лучше всего. Ты выглядишь вдвое моложе своего возраста», — заверил третий. Это не первый раз, когда Бекинсейл устраивает фотосессию в ванной: в прошлый раз она поразила фанатов сексуальным чёрным боди с кружевными вставками и пошутила, что «немного поработала сантехником».