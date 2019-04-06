Смертельная обжарка. Почему кофе грозит онкологией

Употребление двух и более чашек кофе в день на 41% повышает риск развития рака легких даже у некурящих людей. К такому выводу пришла Американская ассоциация исследователей рака. После анализа 17 научных работ, в которых содержались данные об 1,2 миллиона жителей США и Азии, ученые выяснили, что не сам кофеин губит лёгкие, а процесс обжарки зерен, передает Лайф.

Кофе бодрит и провоцирует опухоли

Кофе повышает риск развития опухоли в организме, отмечает кардиолог Юрий Серебрянский.

— 2–3 чашки кофе в день — недопустимо большая доза, которая приводит в дисбаланс нервную систему. Точно установлено, что кофе приводит к колебаниям сахара в крови, влияет он определённым образом и на иммунную систему. А сбой иммунитета, в свою очередь, может спровоцировать рост опухоли, — добавляет врач.

До сих пор доподлинно неизвестно, какие именно механизмы запускают развитие рака. Учёные ищут ответ, глубоко изучая иммунную систему. Эксперт отмечает, что из тех регионов мира, где культивируют кофе, сведений о массовой заболеваемости раком не поступало. Но всё-таки лучше потребление кофе снизить. Юрий Серебрянский советует пить кофе по примеру итальянцев — из кукольных чашечек, рассчитанных на один глоток. Выражение "рюмка кофе" следует понимать буквально, подчёркивает доктор.

— Так называемые когортные исследования, то есть медицинские наблюдения за определённой группой людей, позволяют судить о взаимосвязи кофе и рака. При сильной прожарке зёрен образуются канцерогены, которые способны накапливаться. Со временем при определённых условиях — стресс, перманентное переутомление, повышенное давление — здоровая клетка может начать трансформироваться в раковую. Это не железные доказательства, но повод сменить свои пищевые пристрастия, отказаться от кофе сильной прожарки в пользу более лёгкого напитка, — добавляет доктор медицинских наук Александр Серяков.

Врач также считает, что кофе может спровоцировать не только рак лёгких, но и рак поджелудочной железы и мочевого пузыря. Опасность существует, если в течение нескольких лет пить кофе сильной прожарки больше пяти чашек в день.

Сердце в ритме кофе

— Кофе — это танин, он повышает давление. Из-за перепадов давления может страдать сердечно-сосудистая система. Проблемы с сердцем могут привести к летальному исходу. Если человек пьёт очень много кофе, он вредит своему желудку — кофе раздражает стенки, особенно натощак, может вызвать гастрит, — говорит онколог Максим Зинькевич.

Обжарка кофейных зёрен, по словам эксперта, является такой же вредной, как обжарка картошки, — канцерогены есть в любом жареном продукте.

Онколог Искандер Абдуллин считает, что вреден не сам кофе, а культура его потребления.

— На этот напиток налегают жители больших городов — из-за перманентного стресса. Чашку за чашкой бодрящего кофе пьют курильщики, люди, употребляющие алкоголь и ведущие малоподвижный образ жизни. Спортсмены и адепты ЗОЖ от кофе стараются воздерживаться, потому что пользы в этом напитке практически нет, — добавляет врач.