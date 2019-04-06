Звезды, которые состояли или продолжают состоять в сектах

Одни знаменитости всерьез полагают, что звездный статус им обеспечила секта, а другие становятся живыми зомби, бездумно соблюдая все, что им скажут наставники.

Том Круз

Открывает топ актер Том Круз. В 1990 году артист с подачи первой жены Мими Роджерс примкнул к саентологам.

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По заверениям Круза, учение Рона Хаббарда избавило его от дислексии — психического расстройства, которое мучило звезду с детства. Из-за маниакального увлечения этим движением лицедей в 2012 году развелся с Кэти Холмс, которая не поддерживала взглядов супруга.

Джон Траволта

Еще одним известным саентологом является актер Джон Траволта. Звезда фильма «Без лица» не всегда безоговорочно верил в учение Рона Хаббарда. Сомнение в правильности постулатов выбранной им религии появилось у артиста после того, как он потерял старшего сына Джетта.

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Ребенок умер из-за эпилептического припадка. Врачи до сих пор утверждают, что, если бы отец давал отпрыску лекарства, трагедии бы не произошло.

Мишель Пфайффер

В 1978 году актриса Мишель Пфайффер пополнила ряды звезд-сектантов. Тогда артистка стала одной из солнцеедов. Основная идея солнцеедства заключается в полном отказе от еды и переходе на рацион, состоящий из воздуха и солнечного света.

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От неминуемой гибели Мишель спас Питер Хортон, который доказал актрисе, что ей «промыли мозги» и пытаются манипулировать ее желаниями и поведением.

Роуз Макгоуэн

Детство актрисы Роуз Макгоуэн прошло в секте «Дети Бога». Семья артистки вела крайне аскетичный образ жизни, всячески избегая контакта с внешним миром. Помимо прочего, среди членов культа практиковалась «свободная любовь», подразумевается полное удовлетворение мужских потребностей женщиной.

ФОТО: Rights Managed / SPELLING TELEVISION / Ronald Gr

Родители звезды «Зачарованных» сбежали из Италии в Америку после того, как в секте стала поощряться интимная близость взрослых и детей.

Вайнона Райдер

Бывшая пассия Джонни Деппа, актриса Вайнона Райдер, детские годы провела в коммуне «Радуга». Последователи этого культа отрицали блага современной цивилизации, пытаясь вернуться в лоно природы.

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Будучи подростком, Вайнона сбежала из секты, не сказав ни слова родителям. Сделала она это, чтобы осуществить мечту, посвятив свою жизнь лицедейской стезе.

Мадонна

Певица Мадонна на протяжении нескольких лет изучала санскрит, интересовалась буддизмом, а также посещала частные уроки йоги. В итоге артистка стала последовательницей оккультного течения каббала.

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Для популяризации этой религии в Голливуде вокалистка публично приняла еврейское имя Эстер и ежегодно жертвует миллионы на строительство центров, проповедующих близкие ей убеждения и мистические практики.

Анна Большова

Звезда российских телеэкранов Анна Большова на протяжении нескольких лет состояла в тоталитарной секте «Долина солнца».

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