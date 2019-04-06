Сб, 6.04.2019
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  • В прозрачном боди: Настя Каменских взбудоражила Сеть новым образом

В прозрачном боди: Настя Каменских взбудоражила Сеть новым образом
Ух, какая!

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ФОТО: Instagram

Поклонники в восторге от смелого образа певицы.

Настю Каменских можно смело назвать одной из самых сексуальных певиц Украины. Раз за разом, появляясь на публике или выбирая образы для новых клипов, Настя отдает предпочтение откровенным, дерзким нарядам, которые подчеркивают ее естественную красоту и сексуальность. Казалось бы, все должны были уже привыкнуть к соблазнительным амплуа Каменских, но она по-прежнему вызывает у публики особый интерес. 

ФОТО: Instagram

На днях в личном микроблоге Настя опубликовала фото, на котором позирует в облегающем, полупрозрачном боди. Свой минималистичный образ певица дополнила гигантскими сапогами, которые достают до ягодиц. Однако помимо наряда поклонникам невероятно понравилась прическа Каменских: роскошные черные локоны - мечта любой девушки.  

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