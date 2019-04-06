Сб, 6.04.2019
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  • Не жалеет? Максим Виторган выглядит счастливым после развода с Ксенией Собчак

Не жалеет? Максим Виторган выглядит счастливым после развода с Ксенией Собчак
ФОТО!

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Ксения Собчак и Максим Виторган

ФОТО: Instagram

Максим Виторган поделился новым снимком, на котором выглядит счастливым и веселым.

Несмотря на то, что в своих официальных сообщениях бывшие супруги Ксения Собчак и Максим Виторган отметили, что они уже долгое время не живут вместе, многие поклонники до сих пор придерживаются мнения, что причиной развода стала именно измена ведущей. И хотя этим предположениям не было подтверждений, многие ожидали, что Максим тяжело будет переносить период после расставания. Впрочем, похоже, он ничуть не сожалеет! На днях в своем блоге актер разместил новое фото, на котором выглядит веселым и довольным. Некоторые его подписчики даже отметили, что он похорошел. 

"Нептун и краб. Басня", — пошутил под фотографией Максим. 

ФОТО: Instagram

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