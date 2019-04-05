Фото и видео: кто лучше всех в Эстонии танцует тверк?
Ханна Пыллуаас, младшая дочь новоиспеченного спикера Рийгикогу Хенна Пыллуааса, танцует тверк и в Эстонии, и за границей, пишет Elu24.ee.
26-летняя дочь политика EKRE Ханна Мари Пыллуаас живет в Англии, там и работает танцовщицей. Ее сценическое имя Hanna Braveheart. И танцовщицей она работает не обычной, а исполняющей тверк. Тверк - если кто не знает - это вид танца, в котором активно работают бедра и ягодицы, а верхняя часть тела практически неподвижна. Танцуют этот танец обычно женщины. Ноги в танце полусогнуты, а главная роль отводится бедрам. Используются два основных движения: "шейк", или тряска, и "хип-ролл", т.е. вращение бедрами. При этом плечи должны находиться на одном уровне. Сложно, никто не спорит!
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Ханна Храброе Сердце
Ханна ранее жила в Финляндии, где была признана лучшей исполнительницей стиля dancehall в 2013 году. Это танцевальное направление основано на ритмах регги, для него характерны специфические, очень сексуальные движения бедер и ягодиц. Из Instagram Ханны можно узнать, что она работает и видеомоделью, и учительницей танцев.
На вопрос о том, что родные Ханны думают о ее сексуальном танцевальном стиле, девушка уже много лет отвечает так: «Мои родители и вся моя семья во главе с бабушкой являются моими поклонниками, поддерживают меня всегда и гордятся мною».
Смотрим, как танцует Ханна Храброе Сердце!