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  • Открывать только вдвоем! В Аргентине выпустили презервативы для секса по согласию

Открывать только вдвоем! В Аргентине выпустили презервативы для секса по согласию

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Секс. Иллюстративное фото.

ФОТО: Andriy Popov / PantherMedia / Andriy Popov

Аргентинская компания по производству интимных товаров Tulipán выпустила ограниченную партию презервативов «Удовольствие по согласию». Пачку можно открыть только вдвоем. Об этом сообщаетсяв твиттере производителя, пишет Афиша-Daily.

«Упаковка согласия» открывается в четыре руки — для этого на ее сторонах установлены кнопки, которые нужно одновременно нажать. Такая система нужна для того, чтобы достать их можно было только при обоюдном согласии партнеров на секс.

В Tulipán не уточнили, сколько именно таких упаковок поступило в продажу. 

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