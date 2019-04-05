Открывать только вдвоем! В Аргентине выпустили презервативы для секса по согласию

Аргентинская компания по производству интимных товаров Tulipán выпустила ограниченную партию презервативов «Удовольствие по согласию». Пачку можно открыть только вдвоем. Об этом сообщаетсяв твиттере производителя, пишет Афиша-Daily.
«Упаковка согласия» открывается в четыре руки — для этого на ее сторонах установлены кнопки, которые нужно одновременно нажать. Такая система нужна для того, чтобы достать их можно было только при обоюдном согласии партнеров на секс.
В Tulipán не уточнили, сколько именно таких упаковок поступило в продажу.