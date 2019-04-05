Почти голые британские туристы прокатились в карете по центру Кракова

Полиция Польши объявила в розыск четверых британских туристов, замеченных на прошлой неделе в исторической части Кракова. Колоритный квартет, одетый в купальники, запечатлели оператор телеканала CCTV, а также местный фотограф. В таком виде мужчины прогуливались в живописном месте, после чего взяли извозчика, сообщает «Экспресс К» со ссылкой на Daily Mail.

Как рассказал пресс-секретарь полиции Кракова Себастьян Глен, нарушителям грозит до 30 дней тюрьмы или же штраф в размере до 990 долларов на брата. Видимо, это уже не первый инцидент, поскольку пан Глен также уточнил, что иностранные туристы, как правило, совершают преступления во время проведения мальчишников, особенно после того как выпьют.