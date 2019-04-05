Эстония рулит! В «Котле культуры» будут представлены лучшие местные и зарубежные видеоигры

«В этом году у нас было рекордное количество заявок — 74 команды из Эстонии, Европы и стран СНГ. Выбрать 23 лучших проекта было невероятно сложно. Нас радует, что многие зарубежные студии относятся к выставке с огромным энтузиазмом и вместо того, чтобы присылать на шоукейс по два человека, приедут всей командой. Для каждого разработчика создание игры — это долгий процесс, полный взлетов и падений, бессонных ночей и переживаний. Их игры — как цифровые дети, к которым они очень трепетно относятся», — рассказывает менеджер проектов Эстонской ассоциации разработчиков компьютерных игр Алиса Арно.

ФОТО: Фото организаторов

В «Котле культуры» будет представлено 12 эстонских и 9 зарубежных игр на любой вкус: есть пазлы и ролевые игры (RPG), шутеры от первого лица, драки, игры с виртуальной и дополнительной реальностью и многое другое. Предлагаем познакомиться с некоторыми из этих интересных разработок.

«Out of Place» — разработанная в Германии приключенческая ролевая игра от третьего лица, которая фокусируется на захватывающей атмосфере и насыщенных действиями сражениях. Игрок ведет главного героя Саймона через руины цивилизации, борется с врагами и улучшает свои способности. Его главная цель —помочь одному из последних выживших в этом мире привести в действие большую машину, которая восстановит разрушенный мир.

Динамичный многопользовательский шутер от первого лица «Skyfront» порадует фанатов виртуальной реальности, желающих совершить головокружительную гонку в невесомости и сразиться с живыми противниками. Игрок оказывается на завораживающих аренах, и игра предлагает ему выбрать множество крутого снаряжения и впечатляющих способностей. Созданная в Эстонии Skyfront уже полюбилась в аркадных залах по всему миру, постоянно попадая в список самых популярных аркадных игр Springboard VR TOP 10.

Шутер от третьего лица «Overstep» вдохновлен экстремальными видами спорта старой школы: представьте «Tony Hawks Pro Skater», только с оружием и без скейта. Герои скользят по рельсам, бегают по стенам, сочетая все это с меткой стрельбой. Разработана игра пярнуской студией Gamecan, чей руководитель Мартен Палу известен тем, что активно развивает игровую общину в летней столице Эстонии.

Разработанная в Финляндии игра «Forbidden Factory» — это красивый платформер-головоломка, с упором на понятие «платформер». «Forbidden Factory» радует необычным сюжетом: игроку предстоит стать шестеренкой и разгадать тайну завода.

Герою французской игры «Perspectio» необходимо восстановить свои воспоминания, чтобы понять, почему его город опустел и куда пропало все население. «Perspectio» — это повествовательная игра-головоломка. Игроку нужно наблюдать за окружающей средой и разгадывать визуальные головоломки, чтобы прогрессировать в этом разрушенном дистопическом мире.

В прошлом году победителем Game Village стала эстонская студия Limestone Games с проектом «Aeon Must Die!». Сейчас они заканчивают разработку игры и активно продвигают ее на мероприятиях по всему миру. «Aeon Must Die!» вошла в топ 20 лучших игр The Big Indie Awards 2018 и выиграла первое место на выставке GameOn в Литве.