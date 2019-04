Эстония рулит! В «Котле культуры» будут представлены лучшие местные и зарубежные видеоигры

«Out of Place» — разработанная в Германии приключенческая ролевая игра от третьего лица, которая фокусируется на захватывающей атмосфере и насыщенных действиями сражениях. Игрок ведет главного героя Саймона через руины цивилизации, борется с врагами и улучшает свои способности. Его главная цель —помочь одному из последних выживших в этом мире привести в действие большую машину, которая восстановит разрушенный мир.

В прошлом году победителем Game Village стала эстонская студия Limestone Games с проектом «Aeon Must Die!». Сейчас они заканчивают разработку игры и активно продвигают ее на мероприятиях по всему миру. «Aeon Must Die!» вошла в топ 20 лучших игр The Big Indie Awards 2018 и выиграла первое место на выставке GameOn в Литве.