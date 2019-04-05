Поразительное сходство: модель плюс-сайз Эрика Лоурен — двойник Меган Маркл

Американка Эрика Лоурен — довольно успешная плюс-сайз-модель и карьеру в фэшн-индустрии она сделала не потому, что сильно похожа на свою знаменитую соотечественницу. Она уже давно знает, что является копией герцогини Сассекской.

«Несколько лет назад на моей странице в Инстаграме фолловеры стали писать, что я похожа на актрису из сериала ''Форс-мажоров''. Честно говоря, я понятия не имела, что это за сериал», — признавалась девушка.

Но когда все таблоиды стали писать о романе Меган Маркл с принцем Гарри, Эрика поняла о ком идет речь, да и количество подписчиков модели вдруг резко возросло.

Несмотря на различия в фигуре, Эрика утверждает, что по-настоящему ее поразили детские фото Меган. "На них она точно такая же, как и я когда-то!» — делится Лоурен.