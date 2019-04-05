Не пропустите грандиозный юбилейный концерт коллектива «Сурганова и Оркестр»

Этой группой восхищаются как юные ценители качественной живой музыки, так и искушенные меломаны.

Почему? Всё просто:

– в застоявшейся музыкальной индустрии Сурганова позволяет себе независимость от форматов и ломает стереотипы;

– не будучи форматной, она остается модной и актуальной в топе российских артистов;

– она создает душевную и уютную атмосферу в камерных театрах и при этом собирает главные площадки страны - многотысячные «Крокус» и московский Кремль;

– только она может положить стихи Бродского и Ахматовой на музыку так, что за это не стыдно;

– она все время разная: выпустив громкий рок-альбом, может резко изменить траекторию и объехать все филармонии страны со струнным квартетом и классической программой, а следом выпустить диско-ремиксы с модным диджеем;

– только после ее концертов зрители говорят: «Вы изменили мою жизнь!», пишут сотни писем о том, как ее песни помогли выстоять и пережить сложные времена, как они вдохнули в людей радость жизни и надежду.

Ее концертов ждут, как свой личный праздник. Ведь «СУРГАНОВА И ОРКЕСТР» - это десятки тысяч незаурядных, разносторонних людей, активно участвующих в жизни группы. Знаменитые флешмобы, обратная связь, острые дискуссии в социальных сетях и возможность каждого зрителя быть услышанным - визитные карточки группы.

Умение сочетать несочетаемое – еще одна особенность коллектива.

Светлана – желанный гость теле- и радиоэфиров, хэдлайнер главных рок-фестивалей страны и вместе с тем фаворит поэтического Пушкинского фестиваля, спикер музея Цветаевой, гость «Своей колеи» Высоцкого. Она – победитель ТВ-шоу «Живой звук» в жанре караоке и вместе с тем тонкий интерпретатор поэзии Серебряного века в личном моноспектакле на сцене прославленного БДТ.

«Сурганова и Оркестр» - обладатели нескольких «золотых дисков» за тиражи альбомов, а также самый концертирующий коллектив страны и лидер хит-парадов "Нашего радио".

Глобальный юбилейный тур, посвященный 15-летию группы, включает в себя почти 100 городов России, Европы и США.

Поздравить группу с 15-летием и насладиться лучшим, что создано ими за эти годы, спешите в Rock Kafe 8 июня, в 19:00.