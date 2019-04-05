Это стоит видеть! Павел Воля станцевал на сцене шоу «ПЕСНИ» на ТНТ

До завершения кастингов в шоу «ПЕСНИ» остается совсем немного времени. Скоро Тимати и Баста сделают свой выбор и решат, кто из десятков участников продолжит борьбу за 5 миллионов рублей, контракт с Black Star или «Газгольдер» и обожание миллионов слушателей. В новых выпусках вы узнаете:

– Можно ли покорить Басту песней Тимати;

– Как выглядят ташкентские чиновники, исполняющие регги;

– Сможет ли бывшая бэк-вокалистка T-Killah и популярная блогерша выступить в одном лишь банном полотенце;

– Какой кавер на свой трек Тимати назовет чудовищным;

– Оценят ли продюсеры «грязноватую песню» от учителя литературы – коллеги Павла Воли, между прочим;

– Какие треки пишет самый настоящий нефтяник, готовый променять нефть на музыку.

Шоу «ПЕСНИ» всегда готово дать музыкантам второй шанс, в новых выпусках зрителей ждет встреча с участниками первого сезона. Катя Panterrra за этот год не только узнала 8 способов приготовления гречки, но и изменила свой музыкальный стиль до неузнаваемости. Владислав Королев, в прошлом сезоне едва не попавший в «Реалити», все это время мечтал доказать Тимати, что он не зря тогда его хвалил – и вот он снова на сцене проекта.

Риелтор, развозчик булочек, переводчик, уличный бродяга – в шоу «ПЕСНИ» приходят люди самых разных профессий и судеб, но объединяет их одно – желание стать артистом и донести свою музыку до самой широкой аудитории. Каждый из них пришел на проект, чтобы реализовать свою мечту.

ФОТО: ТНТ

Тимати и Баста продолжают отсеивать участников, которые не смогли их убедить в своем таланте, но повлиять на судьбу полюбившихся музыкантов можете вы – зрители. Для этого нужно зайти в приложение ТНТ-CLUB, проголосовать за артиста и дать ему шанс вернуться в «ПЕСНИ» уже на этап Концертов.

Смотрите сразу два выпуска «ПЕСНИ» в эти выходные!