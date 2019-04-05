Фото: «Русская Кардашян» в сексуальном наряде свела с ума всех
Анастасия Квитко сфотографировалась в обтягивающем трикотажном костюме на пляже в Малибу, рассказывает 5-tv.ru.
Модель из Калининграда Анастасия Квитко, которую называют «русская Ким Кардашян», свела с ума поклонников, опубликовав в своем Instagram новое фото. На снимке девушка позирует на пляже Малибу в сексуальном костюмчике — обтягивающих ее пышные формы трикотажных белых брюках и таком же топе, который, как заметил один из комментаторов, «борется за жизнь».
За один день фотография собрала более тысячи восторженных комментариев, большая часть которых публикации в СМИ не подлежит.