Пт, 5.04.2019
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  • Фото: «Русская Кардашян» в сексуальном наряде свела с ума всех

Фото: «Русская Кардашян» в сексуальном наряде свела с ума всех
К таким формам равнодушным не останешься

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Анастасия Квитко

ФОТО: Instagram

Анастасия Квитко сфотографировалась в обтягивающем трикотажном костюме на пляже в Малибу, рассказывает 5-tv.ru.

Модель из Калининграда Анастасия Квитко, которую называют «русская Ким Кардашян», свела с ума поклонников, опубликовав в своем Instagram новое фото. На снимке девушка позирует на пляже Малибу в сексуальном костюмчике — обтягивающих ее пышные формы трикотажных белых брюках и таком же топе, который, как заметил один из комментаторов, «борется за жизнь».

Анастасия Квитко

ФОТО: Instagram

За один день фотография собрала более тысячи восторженных комментариев, большая часть которых публикации в СМИ не подлежит.

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