Фото: «Русская Кардашян» в сексуальном наряде свела с ума всех

Модель из Калининграда Анастасия Квитко, которую называют «русская Ким Кардашян», свела с ума поклонников, опубликовав в своем Instagram новое фото. На снимке девушка позирует на пляже Малибу в сексуальном костюмчике — обтягивающих ее пышные формы трикотажных белых брюках и таком же топе, который, как заметил один из комментаторов, «борется за жизнь».