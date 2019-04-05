Пять предметов в гостиницах, которыми лучше не пользоваться

Дверной глазок

В гостиницах часто двери имеют глазок. Вот только не встроена ли в нем видеокамера? Если заметны малейшие следы манипуляций с глазком, лучше всего требовать иной номер. Лучше всего заложить отверстие глазка небольшим куском бумаги.

Если же в дверь постучали, и в глазок ничего не видно, не нужно спешить открывать. Следует поинтересоваться на ресепшене, не пришла ли обслуга.

Пульт от телевизора

По мнению исследователей, это наиболее грязный предмет. Им могло пользоваться огромное количество людей, и горничные редко протирают их. Пульты содержат много микробов, опасных для здоровья. И если есть необходимость воспользоваться пультом, его лучше протереть антибактериальной салфеткой или обработать спреем.

Ни в коем случае нельзя прикасаться к пульту телевизора во время еды. Этот запрет связан с требованиями гигиены.

Маленькие полотенца

Их особенно много в дешевых отелях. Небольшие полотенца «для рук» вообще лучше не трогать, кроме случаев, когда их тщательно и добросовестно дезинфицируют и стирают. Маленькие полотенца – это еще и источник инфекции, некоторые мужчины могут их использовать в качестве коврика.

Нельзя вытираться и толстым махровым полотенцем: его используют исключительно как коврик, на который встают после душа.

Одеяла, пледы и покрывала

Покрывало можно сразу же отбросить. Укрываться теплым одеялом можно так, чтобы оно не прикасалось обнаженной кожи. Даже самый высокозвездочный отель не гарантирует того, что эти вещи хорошо и качественно стирыаются. Многие же дешевые отели вообще игнорируют это требования.

В некоторых отелях теплые одеяла чистят тогда, когда на них уже заметны пятна. Лучше всего накрываться ими поверх простыни – так будет безопаснее в плане соблюдения гигиены.

Подставки для чемодана