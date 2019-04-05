Лена Миро: «Лариса Гузеева всю жизнь бухала и жила с наркоманами»

После фильма «Жестокий романс» Ларису Гузееву заслуженно стали называть самой красивой женщиной советского кино. Сейчас звезда программы «Давай поженимся!» пытается вернуть былую форму. К процессу похудения телеведущая подошла серьезно и обратилась к специалистам. «Я больше никогда без рекомендаций врача не буду приводить себя в порядок! 10 килограммов сбрасываешь, 20 набираешь со скоростью света», — отметила Гузеева.

Она также рассказала, что решилась на курс омолаживающих процедур в Алуште. «Поставили капельницу, чтобы я была молодой и красивой», — рассказала звезда.

Однако желание телеведущей сохранить красоту и свежесть не оценила Лена Миро.

«Зачем в 60 лет омолаживаться, я искренне не понимаю. Напомню, всю жизнь Гузеева считала себя звездой. Бухала, шаталась, жила то с алкоголиками, то с наркоманами. Богема, в общем, Тулуз Лотрек, правда, с небольшой поправкой на совдеповские реалии», — раскритиковала актрису блогер.

По мнению блогера, телеведущая взяла пример у коллеги по программе Розы Сябитовой, которая сделала липосакцию и подтяжку лица. Лена Миро считает, что смешно думать о красоте, когда уже есть внуки. «Это такой чудесный возраст, в котором есть куча дел: смотреть телевизор, лузгать семки на лавочке, кричать молодым девчонкам вслед, что они проститутки, и вообще много всего, хоть бы сходить в театр или купить курсовку в санаторий-профилакторий», — пишет блогер.

Миро предположила, что актриса находится в клинике не для укрепления здоровья, а чтобы стать привлекательней для мужчин. «Впрочем, может быть, я ошибаюсь, и секс начинается только после шестидесяти?» — спрашивает подписчиков блогер.