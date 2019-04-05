Лена Миро: «Лариса Гузеева всю жизнь бухала и жила с наркоманами»
59-летняя телеведущая Лариса Гузеева сейчас проходит омолаживающий курс в Алуште. Лариса Гузеева призналась, что хочет надолго оставаться красивой. Однако скандально известный блогер выступила с резкой критикой в ее адрес, передает Starhit.ru.
После фильма «Жестокий романс» Ларису Гузееву заслуженно стали называть самой красивой женщиной советского кино. Сейчас звезда программы «Давай поженимся!» пытается вернуть былую форму. К процессу похудения телеведущая подошла серьезно и обратилась к специалистам. «Я больше никогда без рекомендаций врача не буду приводить себя в порядок! 10 килограммов сбрасываешь, 20 набираешь со скоростью света», — отметила Гузеева.
Она также рассказала, что решилась на курс омолаживающих процедур в Алуште. «Поставили капельницу, чтобы я была молодой и красивой», — рассказала звезда.
Однако желание телеведущей сохранить красоту и свежесть не оценила Лена Миро.
Миро предположила, что актриса находится в клинике не для укрепления здоровья, а чтобы стать привлекательней для мужчин. «Впрочем, может быть, я ошибаюсь, и секс начинается только после шестидесяти?» — спрашивает подписчиков блогер.
Пока Лариса Гузеева не комментирует высказывания Миро. Зато пользователи поспешили защитить звезду в комментариях. «Да какая всем разница, что Гузеева хочет себе зашить или пришить? Она — огонь, отжигает так, что вам Лена, не снилось», «Вы тоже будете старая. Старая и одинокая», «Гузеева медийная женщина, ей по статусу положено держать себя в форме», — отметили подписчики.