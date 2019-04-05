Почему вдова хоронит Булдакова рядом с Началовой

В Москве насчитывается 133 кладбища. Наиболее привилегированными считаются Новодевичье, Ваганьковское и Троекуровское – там хоронят артистов, ученых, политиков, спортсменов. Эти погосты давно переполнены, без особого разрешения столичных властей получить место тут нельзя, да и стоимость может достигать двух миллионов рублей.

Алексей Булдаков – народный артист России, поэтому земля ему положена бесплатно. Кроме того, городской бюджет должен взять на себя расходы по организации похорон. Это еще несколько сотен тысяч рублей, ведь только за рытье могилы и ее драпировку тканью или еловыми ветками нужно отдать около 16 тысяч.

Добавьте к этому специальный лифт для гроба, шатер для участников траурной церемонии, венки... По желанию родственников могилу можно засыпать не болотистой московской почвой, а чистым песком, но это будет дороже.

Для Алексея Булдакова нашли место на Троекуровском кладбище, где с 1975 года хоронят граждан, отмеченных государственными званиями и наградами. Именно тут, на 17-м участке, 21 марта упокоилась певица Юлия Началова. Судя по всему, могила Булдакова будет неподалеку – хоронят сейчас в этой части погоста. С начала года в Троекуровском некрополе нашли последний приют актеры Иван Бортник и Сергей Юрский, режиссер Марлен Хуциев.