Прикованный к постели легендарный певец отменил мировой тур

Известный рок-певец, бывший солист легендарной группы Black Sabbath вынужден перенести все концерты своего тура – в том числе в Северной Америке и Европе - на 2020 год. Как признался в соцсети Оззи Осборн, он зол, но вынужден соблюдать рекомендации врачей.

70-летний Осборн не так давно вернулся домой из больницы. Музыкант лечился от пневмонии – сначала в госпитале, а затем в домашней обстановке. Однако неугомонный Оззи умудрился упасть, поднимаясь по лестнице, и получить серьезную травму, сообщает НСН.

"Я не могу поверить, что мне придется перенести еще один тур. Слова не могут выразить, насколько сильно я расстроен, зол и подавлен, что не могу гастролировать прямо сейчас", – написал Осборн в Instagram.

Известный рок-певец поблагодарил свою семью, музыкантов группы, а также всех друзей и поклонников за поддержку. По словам кумира миллинов, это именно то, что держит его на плаву. Музыкант заверил подписчиков, что ему становится лучше с каждым днем и пообещал непременно вернуться на сцену, передает RT.