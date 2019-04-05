Пт, 5.04.2019
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«Как девочки из эскорт-услуг»: Maruv пристыдили за фото без штанов

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Группа Maruv

ФОТО: Aleksandr Gusev / ZUMAPRESS.com

Украинская певица Анна Корсун, выступающая под псевдонимом Maruv, поделилась провокационными кадрами со съемок видеоклипа на песню Siren. Поклонники осудили дерзкий образ звезды и назвали его вульгарным, сообщает издание Dni.ru.

На одном из снимков звезда позирует с танцовщицей в гостиничном номере. Для съемок исполнительница примерила черное боди и обувь на высокой платформе. В подписи Анна Корсун пообещала скоро представить новый ролик.  

Откровенная фотография вызвала споры среди подписчиков. Многие пользователи заявили, что артистка потеряла индивидуальность. "Зачем выходить на сцену, как девочки из эксорт-услуг? Женщины уже совсем стыд потеряли", "Становится пошло! А так красиво начиналось!", "Ничего нового", "Фу", "Что тут хорошего? Не понимаю", – написали комментаторы.

Другие пользователи, наоборот, пришли в восторг от кадра и признались, что с нетерпением ждут выхода нового проекта. "Ты классная и твои девочки тоже", "Чувствую, что это будет бомба", "Огненные красотки! Жду клип, уверена, что будет жарко", – отметили подписчики.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#SirenSong music video coming soon🔥

A post shared by MARUV (@maruvofficial) on

Ранее певица Maruv сообщила поклонникам, что стала жертвой ограбления в аэропорту. Злоумышленники взломали ее чемодан и похитили бижутерию. Анна Корсун призвала подписчиков тщательнее паковать багаж. "Если вы собираетесь вылетать из Борисполя, и особенно МАУ, тщательно пакуйте свой багаж, потому что рискуете быть взломаны и ограблены, как я", – приводит ее слова телеканал "360".

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