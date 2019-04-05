«Как девочки из эскорт-услуг»: Maruv пристыдили за фото без штанов

На одном из снимков звезда позирует с танцовщицей в гостиничном номере. Для съемок исполнительница примерила черное боди и обувь на высокой платформе. В подписи Анна Корсун пообещала скоро представить новый ролик.

Откровенная фотография вызвала споры среди подписчиков. Многие пользователи заявили, что артистка потеряла индивидуальность. "Зачем выходить на сцену, как девочки из эксорт-услуг? Женщины уже совсем стыд потеряли", "Становится пошло! А так красиво начиналось!", "Ничего нового", "Фу", "Что тут хорошего? Не понимаю", – написали комментаторы.

Другие пользователи, наоборот, пришли в восторг от кадра и признались, что с нетерпением ждут выхода нового проекта. "Ты классная и твои девочки тоже", "Чувствую, что это будет бомба", "Огненные красотки! Жду клип, уверена, что будет жарко", – отметили подписчики.