Пт, 5.04.2019
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Мамочки, кто же ее одевал! Модель Victoria’s Secret вышла на красную дорожку в этом...
ФОТО!

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Victoria Lee

ФОТО: DAN HIMBRECHTS / EPA

Австралия не устает поставлять в фэшн-мир новые безупречные лица. Модель Виктория Ли штурмом взяла все мировые подиумы в 2017-м и продолжает свой триумфальный марш. 

Одна из самых красивых ангелов VICTORIA'S SECRET стала гостьей на открытии флагманского бутика Tiffany&Co в Сиднее, куда пришла в розовом жакете, надетом на голое тело, и коротких шортах, которые с трудом удается разглядеть. 

ФОТО: DAN HIMBRECHTS / EPA

Несмотря на то, что образ вышел стильным, а убранные в хвост волосы и легкий макияж не отвлекали на себя внимания, выглядела модель несколько странно. Впрочем, Виктория чувствовала себя уверенно и, даже если излишняя ногота и доставляла ей дискомфорт, никак это не показала. 

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