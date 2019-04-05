Мамочки, кто же ее одевал! Модель Victoria’s Secret вышла на красную дорожку в этом...

Одна из самых красивых ангелов VICTORIA'S SECRET стала гостьей на открытии флагманского бутика Tiffany&Co в Сиднее, куда пришла в розовом жакете, надетом на голое тело, и коротких шортах, которые с трудом удается разглядеть.

Несмотря на то, что образ вышел стильным, а убранные в хвост волосы и легкий макияж не отвлекали на себя внимания, выглядела модель несколько странно. Впрочем, Виктория чувствовала себя уверенно и, даже если излишняя ногота и доставляла ей дискомфорт, никак это не показала.